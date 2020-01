Mutu, l’ex viola vicino a diventare ct della Romania Under 21

La carriera da allenatore di Adrian Mutu sta per compiere un upgrade di tutto rispetto. L’ex attaccante viola si è ritirato nel 2016, e dopo una breve parentesi da presidente della Dinamo Bucarest e un’esperienza con la squadra riserve dell’Al-Wahda sta per diventare il nuovo tecnico dell’Under 21 rumena. Come riporta Tuttomercatoweb.com nei prossimi giorni l’incarico dovrebbe diventare ufficiale.