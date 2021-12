Muore un pezzettino di storia Viola. Si è spento Mauro Isetto

Addio all'ex "12"

Una triste notizia per tutto il mondo Viola e del calcio in generale. Nel giorni di Natale, infatti, si è spento Mauro Isetto, uno dei portieri della Fiorentina nelle stagioni 1967-68 e 1969-70 (nel 1968-69 giocò in prestito al Signa). Nessuna apparizione in gare ufficiali con la maglia Viola per il portiere date le presenza di Superchi prima e bandoni poi. Sta di fatto che Mauro resterà per sempre uno dei “ragazzi yé-yé” del periodo Chiappella-Pandolfini-Mazzoni che portarono a Firenze il secondo scudetto. La redazione di Violanews.com si stringe intorno alla famiglia.