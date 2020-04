Moretti ricorda: “Rui Costa mi ha insegnato il rispetto. Durante un allenamento…”

L’ex giocatore Emiliano Moretti è cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Ieri, durante una diretta con i dilettanti del Cit Turin, ha ricordato alcune fasi della sua carriera. “Non scorderò la volta in cui Rui Costa mi riprese in allenamento per avergli contestato una rimessa laterale: ero ancora un giocatore della Primavera, mi insegnò il rispetto” ha detto Moretti. Lo riporta Tuttosport.