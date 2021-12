Montella: “Volevo andarmene dalla Fiorentina dopo una settimana. Poi…”

Ecco una rivelazione dell'Aeroplanino: menomale ci ha ripensato e non ha fatto come Gattuso

“Quando ho preso in mano la Fiorentina dopo un anno al Catania, ad inizio stagione vedevo che non avevo calciatori e ho pensato anche di andarmene dopo una settimana, invece siamo riusciti a costruire con 3 stagioni incredibili. Balotelli? Vuole tornare in Nazionale, lavoriamo per realizzare il suo sogno".