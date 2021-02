Mirabelli: “Volevo Aubameyang, ma Montella puntò su Kalinic”

Intervistato da calciomercato.com, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha svelato un retroscena sull’acquisto di Nikola Kalinic dalla Fiorentina nell’estate 2017:

Cosa non rifarei se potessi tornare indietro? Tentennare troppo quando c’era la possibilità di portare Aubameyang al Milan. Insieme a Gabriel Jesus, lui è un altro mio pallino. Già avevo provato a portarlo all’Inter quando era al Saint-Etienne. I francesi volevano 7 milioni, ma non riuscii a convincere i miei capi. Quand’ero al Milan, invece, per questioni di budget, dovevamo scegliere se prendere Aubameyang oppure Bonucci e Kalinic, che era stato richiesto da Montella. Forse in quel momento avrei dovuto dare la priorità all’attaccante dell’Arsenal, e solo successivamente fare altri acquisti.