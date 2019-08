Minelli, dopo la riabilitazione con la Fiorentina firma con il Teramo

Finisce l’esperienza di Simone Minelli con la Fiorentina. La società viola non ha rinnovato il contratto all’ex Primavera, che l’anno scorso è rimasto ai box per infortunio ma ha svolto la riabilitazione con i viola. Dopo un inizio promettente (e l’esordio in Europa Luague quando non era ancora diciottenne), le esperienze con AlbinoLeffe e Trapani prima del grave problema alla tibia. Il classe ’97 ha firmato, da svincolato, un contratto triennale con il Teramo.