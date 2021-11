Milan-Inter: Tatarusanu para un rigore. L’ultima volta vestiva il viola

L'estremo difensore rumeno del Milan è tornato a parare un rigore in Serie A, l'ultimo lo aveva neutralizzato in maglia viola

Ciprian Tatarusanu torna a parare un rigore in Serie A. È successo per di più nel corso del primo tempo del derby fra Milan ed Inter (LIVE). L'estremo difensore rumeno ha ipnotizzato Lautaro Martinez, in occasione del secondo penalty fischiato per in nerazzurri. Nella massima serie italiana l'ultimo era stato il 27 febbraio 2017, quando difendeva ancora la porta della Fiorentina. I viola giocavano contro il Torino e il classe '87 neutralizzò il tiro dal dischetto di Andrea Belotti.