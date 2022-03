Mihajlovic: “Devo ricoverarmi per prevenire la malattia, salterò alcune gare”

Forza Sinisa!

"Come sempre gioco a viso aperto. Svolgo ciclicamente analisi approfondite dopo la malattia. In questi anni la ripresa è stata ottima ma, purtroppo, dalle ultime analisi sono emersi dei capannelli di allarme e c'è il rischio di una ricomparsa della malattia. Mi è stato consigliato un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questo problema. Non entrerò in tackle su un avversario lanciato, giocherò di anticipo per non farlo partire. Devo dire che questa malattia è molto coraggiosa se vuole di nuovo affrontare uno come me. Si deve sempre trovare la forza per rialzarsi e intraprendere il cammino, quindi all'inizio della prossima settima sarò di nuovo ricoverato al Sant’Orsola nel 'programma dipartimentale terapie cellulari avanzate' diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi che mi ha già seguito nella fase precedente del mio percorso terapeutico. Per questo mi dovrò assentare e salterò alcune partite, spero che i tempi siano brevi. Al contrario di due anni e mezzo fa, dove ho trattenuto a stento le lacrime, questa volta mi vedete più sereno. So cosa devo fare e la mia situazione è molto diversa da quella d’allora."