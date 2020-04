Miccoli: “Nel 2005 volevo restare alla Fiorentina. Corvino? Ci siamo chiariti”

Fabrizio Miccoli è intervenuto in diretta Instagram con Sebastian Frey e l’ex attaccante viola ha parlato anche dell’esperienza gigliata:

Difficile stare male a Firenze, mi sono trovato benissimo, alcuni se la sono presa per il gol ai viola segnato qualche anno dopo con la maglia del Palermo su assist di Amauri e per aver festeggiato con veemenza. Non era un’esultanza contro la città o la Fiorentina, era per alcune cose che avevo dentro, perché io in viola ci volevo restare. Ricordo ancora l’emozione al momento del rigore calciato contro il Brescia in occasione dell’ultima gara di quel maledetto campionato, un rigore fondamentale per la salvezza. Quell’anno successe un po’ di tutto, tra cambi di allenatore e torti arbitrali… Il mio rapporto con Corvino? Adesso è tutto ok con lui, ai tempi dell’addio alla Fiorentina gli avevo dato la colpa, ma poi la vita va avanti ed abbiamo avuto l’occasione di un chiarimento, del resto è stato lui a farmi debuttare nel calcio professionistico.