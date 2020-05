Matri appende le scarpe al chiodo: “Smetto, non ho più stimoli”

“Ho fatto la rescissione con il Brescia ed ho preso la decisione di smettere”. Alessandro Matri annuncia a Sky Sport24 la volontà di appendere gli scarpini al chiodo dopo una lunga carriera che lo ha visto indossare le maglie di Cagliari, Juventus, Milan, Fiorentina, Genoa, Lazio, Sassuolo e Brescia. “Dopo i primi sei mesi sono mancati un po’ di stimoli e dal campo sono arrivate delle risposte non positive. Non avevo più voglia di essere sopportato, non fa parte del mio carattere”. Lo riporta gazzetta.it.