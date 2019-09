Cosa ci fa Mario Gomez con un cencio in mano? No, non è una barzelletta o uno scherzo. L’ex centravanti della Fiorentina oggi allo Stoccarda è finito in punizione. Niente di grave, il club ha deciso di introdurre una ruota della sfortuna per far scontare in modo singolare lo scarso rendimento in allenamento. Si tratta di un disco con varie linguette a cui corrispondono le sanzioni, un sistema introdotto dall’allenatore Tim Walter. E poco importa se sei Gomez, undicesimo miglior marcatore della storia della Bundesliga, o l’ultimo dei ragazzini. Lo Stoccarda attualmente è nella seconda divisione tedesca e sta seguendo una tecnica già adottata dal Lipsia. Chi, per esempio, usa lo smartphone dove non è consentito finisce a gonfiare i palloni e a lucidarli. Oppure può essere impiegato in uno store come commesso. Lo scrive Il Giornale.