Marchionni: “Con Prandelli grande feeling, poi scelte mai capite”

La redazione di SuperNews ha intervistato Marco Marchionni, ex centrocampista di Juventus, Parma, Fiorentina ed Empoli, oggi vice allenatore della Carrarese. Nel corso della chiacchierata ovviamente c’è stata l’occasione di ricordare il passato in viola.

Con Cesare Prandelli mi trovai molto bene, dal momento che mi allenò già nel Parma. Ritrovarlo in panchina è stato fondamentale per me. Con Prandelli disputammo una grande stagione. In seguito, ci sono state delle scelte che non ho mai compreso, non capivo il perché io non giocassi, ma purtroppo è andata così. La colpa è sicuramente anche mia.