L’allenatore Devis Mangia ha parlato a Radio Sportiva di Riccardo Saponara, giocatore della Fiorentina che si sta trasferendo al Genoa. I due hanno lavorato insieme in Under 21:

Forse non è riuscito a trovare la dimensione giusta, ha bisogno di un po’ di fiducia e continuità in campo. I mezzi tecnici, per quello che ho visto io, sono veramente importanti.

