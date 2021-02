Maggio al Lecce, Corvino: “Ho messo davanti il nostro rapporto dei tempi della Fiorentina”

Il Lecce dell’ex viola Pantaleo Corvino ha presentato Christian Maggio, giocatore che il dirigente ha avuto tanti anni fa proprio alla Fiorentina.

Il suo arrivo mi inorgoglisce molto. Si tratta di un calciatore che conosco molto bene per le sue caratteristiche tecniche. Oltre ad essere un grande calciatore è anche una grande persona. Quando si parte per un nuovo ciclo è importante avere a che fare con calciatori così. Maggio ha le caratteristiche tecnico-tattiche che richiede mister Corini. Quando l’ho chiamato l’ho messo in difficoltà, mettendo davanti il nostro rapporto che ci ha visti insieme alla Fiorentina. Mi sento orgoglioso per averlo convinto a scegliere Lecce, lui di questa squadra sapeva già di tutto e di più.