E’ scomparso oggi. Mario Maraschi. L’ex attaccante, nato a Lodi ma da anni residente ad Arcugnano, si è spento all’età di 81 anni. A lungo giocatore del Lanerossi Vicenza, ha giocato anche nella Fiorentina per due stagioni. In particolare Maraschi aveva segnato molti gol nel 1968-1969, anno in cui la società viola vinse il suo secondo scudetto.

Dalla redazione di Violanews.com vanno le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Mario