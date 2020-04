Giovanni Maggi, deceduto nelle prime ore della giornata odierna, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 5 ottobre. Il portiere, nativo di Castagneto Carducci, arrivò a Firenze nell’estate del 1954 dal Cecina. In quella prima annata in viola prese parte al Torneo di Viareggio (“dividendo” la porta con Giuliano Sarti), in cui la Fiorentina si piazzò al quarto posto, dopo essere stata beffata alla monetina nella semifinale contro la Sampdoria.

Nella stagione successiva, quella dello scudetto dei record, “Fuffo” Bernardini decise di promuovere il giovane Maggi in “prima squadra” diventando, di fatto, il terzo portiere dietro a Sarti e Toros, “spodestando”, in questa particolare graduatoria, un’istituzione come “Nardino” Costagliola. Giovanni Maggi, che non riuscì mai ad esordire in prima squadra (se non in qualche sporadica amichevole), disputò alcune gare nella formazione “Riserve” e, da titolare, il Torneo di Viareggio.

Interessante evidenziare come Maggi fosse il “preferito” di Montuori e Julinho per quello che concerneva gli allenamenti, visto che i due fuoriclasse viola chiudevano spesso le sedute con tiri a ripetizione verso la porta difesa dal “portierino”.

Maggi ebbe un ruolo essenziale anche nell’ambientamento del “Pibe” Ortega, il terzo straniero viola della stagione tricolore. L’argentino venne acquistato dalla squadra gigliata nel 1955 (con la speranza di impiegare Julinho come oriundo) senza, però, venire mai utilizzato in gare ufficiali. Proprio il giovane Maggi passò molto tempo con il bomber argentino, con cui legò in maniera particolare.

La redazione di Violanews porge le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Giovanni.