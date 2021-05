Lulù Oliveira: “Tra Commisso e Gattuso c’è sintonia, a Firenze farebbe bene”

Le parole dell'ex attaccante gigliato

"Alla Fiorentina è capitata la stessa cosa che è successa al Cagliari, una stagione di crisi inaspettata. Nessuno aveva previsto un campionato del genere con l'unico obiettivo della salvezza. Entrambe le squadre devono capire dove hanno sbagliato e migliorare. Ora credo serva un allenatore giusto per ripartire, qualcuno con ambizioni. Serviranno anche giocatori di qualità. Gattuso? Sta facendo molto bene al Napoli. Il calcio è assurdo, se fai bene ti mandano via... Se arriverà a Firenze farà un bel lavoro, è calabrese come Commisso, c'è sintonia".