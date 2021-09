Lirola: “Sono felice. A Firenze i giorni passavano e mi stavo innervosendo”

Ex viola: tutte le notizie

L'esterno spagnolo esulta per il trasferimento in Francia, e racconta le sue preoccupazioni per la durata della trattativa

Redazione VN

Presente nella conferenza stampa del club transalpino, Pol Lirola ha parlato della lunga attesa per il ritorno in OM e della sua soddisfazione per aver firmato lì fino al 2026 (parole riportate da footmercato.net):

“Questa estate è stata molto lunga. Ma quando la scorsa stagione è finita, sapevo di voler tornare. Dall'inizio, Pablo Longoria (Presidente OM, ndr) mi ha detto di non preoccuparmi, che sarei tornato. I giorni passavano e mi stavo innervosendo un po', pensavo che non sarebbe stato possibile tornare. Ma è finita bene. Sono felice"