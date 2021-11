Lirola: “Mi innervosivo, volevo lasciare Firenze. La mia priorità era Marsiglia”

Il terzino è riuscito dopo tanto tribolare a raggiungere nuovamente la sua Marsiglia

Non si dica che Pol Lirola abbia il minimo rimpianto per aver concluso la propria esperienza in viola. Il terzino adesso al Marsiglia ha rilasciato un'intervista a La Provence:

"Non sapevo fino all'ultimo se avrei potuto tornare; più i giorni passavano e più mi innervosivo per il mancato trasferimento. L'allenatore contava su di me ma io non potevo essere a disposizione perché i negoziati tra Longoria e la Fiorentina continuavano. Per tornare all'OM ho rifiutato l'Atalanta; mi sarebbe piaciuto giocare in Champions ma ho detto al mio agente che volevo solo il Marsiglia. Se fosse andata male con l'OM avremo sentito anche altre squadre, ma la mia priorità era una sola".