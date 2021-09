Lirola che gesto! Si fa abbassare lo stipendio per far tesserare un giocatore

Grande gesto da parte di Lirola e il compagno di squadra Gonzalez, che si fanno abbassare lo stipendio per far tesserare un giocatore

Grande gesto da parte dell'ex Fiorentina Pol Lirola e di un suo compagno di squadra, Alvaro Gonzalez, che si sono fatti abbassare lo stipendio per fare tesserare al Marsiglia un nuovo giocatore. Come riporta RMCSport, il calciatore in questione è Amine Harit dallo Schalke 04, quindi ex compagno di Nastasic.