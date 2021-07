L’ex viola Quinn torna in Premier: ha firmato con il Birmingham

Louise Quinn ha terminato da poco l'esperienza in viola: per lei ora si riaprono le porte della Premier League

Nuova avventura per Louise Quinn, che soltanto pochi giorni fa aveva chiuso la sua avventura in maglia viola. Dopo un anno di Serie A sarà ancora la Premier il teatro della sua stagione: il difensore ha firmato per il Birmingham. Con la Fiorentina Femminile, Quinn ha messo insieme 6 reti in 30 partite disputate.