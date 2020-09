L’ex viola Piccini ancora ai box. Gasperini lancia l’allarme: “Non so se ci tornerà utile”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Lazio e si è soffermato sulla situazione relativa all’ex viola Cristiano Piccini. Arrivato in questa sessione di mercato dal Valencia, il prodotto del vivaio della Fiorentina non ha ancora recuperato dal grave infortunio che lo ha tenuto fuori quasi tutta la scorsa stagione: “Dei nuovi, quello che mi preoccupa di più è Piccini, si allena in modo differenziato da 3-4 settimane. Dobbiamo capire se è un giocatore che può tornare presto utile, altrimenti ci mette in difficoltà”.