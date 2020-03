L’ex viola Gobbi: “Stiamo a casa: ognuno deve fare la propria parte. Il ricordo più bello? Non con la maglia viola indosso”

L’ex giocatore viola Massimo Gobbi ha rilasciato un’intervista a passionedelcalcio.it:

L’emergenza Coranavirus? Rimanete a casa. Solo così possiamo vincere questa battaglia e sconfiggere il virus. Ognuno deve fare la sua parte: dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per proteggere noi stessi, i nostri cari e tutte le altre persone. Serie A? La situazione non è semplice, vista l’emergenza, ma ogni decisione dovrà essere rispettata senza fare polemiche. Spero che la Uefa rinvii Euro 2020 in modo da dare la possibilità di concludere i vari campionati. Di contro annullare i tornei sarebbe un’ ingiustizia enorme. La mia carriera? Sono contento di aver fatto la gavetta perché in B e C ho vissuto esperienze importanti. L’esordio in Champions con la Fiorentina è stato emozionante, ma il ricordo più bello è legato all’unica presenza in Nazionale. Ho coronato il mio sogno di indossare la maglia azzurra.