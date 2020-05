L’ex viola Compper racconta: “Qui in Germania ci alleniamo in 10, vogliamo ripartire”

MilanNews.it ha contattato Marvin Compper per parlare di Rangnick candidato alla panchina del Milan. Nell’intervista, l’ex viola oggi al Duisburg ha parlato anche della ripresa del calcio in Germania.

Rangnick? Ho lavorato 7 anni con lui, è un uomo che può portare un’identità ad una società. profilo giusto per il Milan? “Può essere un profilo per il Milan perché i rossoneri negli anni scorsi hanno provato a risalire e tornare a livelli alti, ma non ci sono riusciti. Quando ero alla Fiorentina ho scambiato la maglietta con un giocatore del Milan e c’era la scritta “Il Club più titolato al mondo: per tornare ad essere così importanti serve un nuovo inizio a livello d’identità, di stile. Covid? Penso che questa situazione abbia rallentato tutto. C’è incertezza sulla prossima stagione. Anche in Germania, in terza divisione, abbiamo ripreso gli allenamenti 5 settimane fa: siamo partiti da gruppi di 5 e ora ci alleniamo in 10. Fra tre settimane si pensa di poter tornare a giocare, sperando di poter ripartire sul serio.