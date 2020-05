L’ex viola Carmignani: “Mancanza del calcio? No, sento quella dei nipoti”

L’ex portiere viola Pietro Carmignani ha parlato del suo isolamento a Tuttonapoli.net:

Non li vedi da due mesi, i miei nipoti, anche se ora potrei. Forse andrò a trovarli oggi. Mi manca accompagnarli alla scuola calcio. Mentre li aspetto alleno sempre i portierini e mi diverto un sacco. Io e mia moglie siamo usciti pochissimo, solo per cose necessarie. Per fortuna mia figlia abita a pochi chilometri da noi e ci ha aiutato con la spesa. Mancanza del calcio? Mi mancano i miei nipoti. Loro sono il calcio. L’altro calcio mi manca meno. Forse solo l’adrenalina dei grandi eventi. Ovviamente quelli in tempo reale.