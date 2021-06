L’ex meteora Benalouane: “Obiettivo? Tornare a giocare in Italia”

L'ex meteora viola vuole provarci ancora nel campionato italiano

Ex (si fa per dire...) difensore della Fiorentina, Yohan Benalouane ha parlato a Sportitalia riguardo al suo futuro, che potrebbe essere nuovamente in Italia: "Ho un contratto fino al 2022 con l'Aris Salonicco, avendo la casa a Bergamo sarebbe un piacere tornare in Italia". L'ex nerazzurro ha aggiunto: "L’Italia è un Paese bellissimo, vivo qui e c'è la mia famiglia, ho l'obiettivo di tornare".