L’ex Empereur: “Bernardeschi, molti non sanno del problema al cuore in viola”

Il difensore passato anche dall'Hellas Verona racconta un passaggio delicato dell'esperienza di Bernardeschi a Firenze

L'ex difensore della Primavera viola Alan Empereur , oggi in forza al Cubià in Brasile, ha parlato a ESPN soffermandosi anche sul compagno di squadra di allora, Federico Bernardeschi :

"Quando Berna era a Firenze dovette fermarsi per quasi sette mesi perché gli trovarono un problema al cuore. Molti non sanno certe cose, anche perché poi fortunatamente si riprese bene e dimostrò di non essere un giocatore normale. Segnò 20 gol nella Fiorentina Primavera diventando capocannoniere della nostra squadra, poi andò in prestito al Crotone e l’anno dopo esplose a Firenze".