L’ex Campolo: “Commisso va sostenuto, i tifosi ameranno Gattuso”

Le parole dell'ex centrocampista gigliato

Sergio Campolo , ex centrocampista Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei corregionali Commisso e Gattuso:

"Conosco e comprendo bene i sentimenti di Rocco Commisso, è un presidente generoso che vuole molto bene alla Fiorentina. A volte non ha scelto la strada della diplomazia, ma va sostenuto per il bene del club. Ricordo con affetto i miei trascorsi a Firenze, ho il Viola nel sangue e tanti amici fiorentini. Da calabrese sono orgoglioso che la società abbia scelto Gattuso. Un profilo ambizioso, non molla mai ed attraverso il lavoro costante mostra una grande determinazione. I tifosi lo ameranno."