L’ex Camorani ricorda: “Ci allenavamo in quaranta, bravi ad arrivare allo spareggio”

Protagonista della stagione 2003/04 con la Fiorentina promossa in Serie A dopo lo spareggio con il Perugia, l’ex viola Alfonso Camorani ha raccontato la sua avventura a Firenze a CalcioLecce: “A gennaio arrivarono quindici giocatori, ci allenavamo in quaranta. Fuori dai piani c’era gente come Lucarelli e Comotto, fu fondamentale il mister Mondonico e quel gruppo, anche coloro che non giocavano”. E la classifica non era un granché: “Al Franchi la palla scottava, e appena arrivai perdemmo a Catania e a Trieste. Dall’arrivo di Mondonico iniziammo subito a fare punti e realizzammo l’obiettivo di arrivare sesti per poi giocarci lo spareggio”.