L’ex Badelj nel pre: “Scontro diretto per iniziare a guardare avanti”

Milan Badelj si è fermato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’ex capitano della Fiorentina, grande ex della gara:

È uno scontro diretto. In caso di buon risultato possiamo iniziare a guardare avanti per scalare posizioni, anziché girare sempre la schiena per fare attenzione ai risultati delle squadre che ci inseguono.