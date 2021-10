L’Equipe stronca Lirola. Peggiore in campo nel pari con il Galatasaray

Brutta serata per Pol Lirola nel match di Europa League

Il Marsiglia è ancora a secco di vittorie europee in questa stagione. Proprio ieri, per i transalpini è arrivato il secondo pari consecutivo nel girone di Europa League contro il Galatasaray. Una risultato, lo 0-0 casalingo, che non soddisfa i francesi, favoriti della sfida. Fra coloro che non hanno brillato c'è anche l'ex Viola Pol Lirola. L'Equipe, quotidiano francese, lo bolla come peggiore in campo con un 4 (in Francia la sufficienza è 5), ex aequo con Amine Harit.