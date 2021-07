L’Empoli punta un ex desaparecido viola per rinforzare la fascia sinistra

Il futuro di Antonio Barreca potrebbe essere ancora in Toscana

Restituito Aleksa Terzic alla Fiorentina, l'Empoli rimane comunque in odor di (ex) viola per la fascia sinistra di difesa: l'obiettivo è Antonio Barreca, tre presenze nello scorso campionato con il giglio sul petto, che ha fatto ritorno al Monaco. Il suo contratto scade nel 2023, c'è margine per un altro trasferimento a titolo temporaneo. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.