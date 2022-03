Le “Glorie Viola” e la “Curva Fiesole” giocheranno nel ricordo di Astori

Importante appuntamento sabato prossimo allo stadio Comunale di di Signa, in ricordo del capitano viola prematuramente scomparso

Sabato pomeriggio alle 17, presso lo stadio Comunale di Signa, le "Glorie Viola" ed una rappresentanza della "Curva Fiesole" si incontreranno nel ricordo di Davide Astori in una sfida benefica per raccogliere fondi per la fondazione "Cure2Children" di cui il capitano viola era sostenitore. Saranno presenti alla partita i due fratelli di Davide. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.