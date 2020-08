L’ex viola Alban Lafont, al momento in prestito al Nantes, ha cominciato col piede giusto la nuova stagione in Francia: I canarini hanno battuto per 2-1 il Nimes, e il giovane portiere transalpino ha compiuto ben sette interventi, alcuni davvero molto difficili, guadagnandosi la palma di migliore in campo nonostante in occasione del gol si sia fatto trovare leggermente fuori posizione. SEGUI LA LIGUE 1 CON NUMERICALCIO