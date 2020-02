Lafont ancora protagonista, è nella top 11 settimanale degli U21

Altra grandissima prestazione per Alban Lafont, il portiere viola in prestito al Nantes è stato assoluto protagonista della vittoria del suo club su un campo difficile come quello di Marsiglia. L’ex numero 1 viola, autore di ben 9 clean sheat in stagione, ha salvato la porta del club gialloverde in svariate occasioni e questo è servito per finire nella Top 11 dei migliori U21 d’Europa di questo weekend un voto di 6.87 per WhoScored.com

