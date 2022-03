La parabola di Bernardeschi. Perso anche l’Azzurro, la Juve lo scarica?

L'ex calciatore della Fiorentina è in scadenza

Aveva lasciato Firenze, direzione Torino, nell'estate del 2017. Oggi il futuro di Federico Bernardeschi è più incerto che mai. Impiegato col contagocce negli ultimi due mesi alla Juve, per colpa di una fastidiosa pubalgia, l'ex Viola ha perso anche la Nazionale. L'esterno, infatti, non appare nella lista dei 33 giocatori convocati da Mancini per i playoff mondiali. E a luglio, come scrive gazzetta.it, rischia anche di rimanere senza squadra. Il contratto del carrarese coi bianconeri scade infatti nel prossimo giugno e, al momento, non sono neppure previsti incontri per andare a prolungarlo.