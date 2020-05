La Fiorentina ricorda Giovan Battista Pirovano, il centrocampista di Vercelli che con in maglia viola ha collezionato ben 182 presenze realizzando sedici reti. L’ex capitano vanta anche due trofei, la Coppa Italia del 1965-1966 e lo scudetto del 1968-1969 della storica Fiorentina ye-ye. In quella stagione Pirovano iniziò come capitano, ma poi a causa di un infortunio si vide costretto a lasciare la fascia a Picchio De Sisti, continuando comunque ad essere una guida fuori dal campo per tutti i giovani di quella Fiorentina

RIPERCORRIAMO INSIEME LE TAPPE DI QUELLO STORICO TRICOLORE CON LE PAROLE DI ESPOSTO: “PIROVANO FU IL NOSTRO CAPITANO CARISMATICO”