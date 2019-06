Keirrison, che brutta fine! Tesserato e licenziato dopo una sola settimana dall’Alagoano

Il Barcellona nel 2009 sborsò addirittura 14 milioni al Coritiba per strapparlo alla concorrenza, ma dopo la firma con i blaugrana la sua carriera è andata progressivamente in calando. Il prestito al Benfica, poi alla Fiorentina (due gol in dieci partite), Santos, Cruzeiro e nuovamente Coritiba prima di essere scaricato dal Barça e continuare senza acuti in patria e in Portogallo. Adesso Keirrison, meteora a Firenze nel lontano 2009/10, è stato scaricato dal Centro Sportivo Alagoano dopo solo una settimana!

La squadra brasiliana, recentemente promossa in massima serie, lo aveva tesserato il 14 giugno ma ha deciso di licenziarlo pochi giorno dopo visto lo scarso stato di forma. L’ennesima delusione della sua carriera iniziata con grandi promesse ma mai mantenute.