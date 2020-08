Juventus, Sarri in bilico: Paulo Sousa il sostituto?

Tra i tanti nomi per il post Maurizio Sarri spunta anche quello di Paulo Sousa. Secondo quanto riportato da La Repubblica tra poche ore verrà presa una decisione sull’attuale tecnico bianconero ma intanto è già partito il toto panchina, qualora l’allenatore ex Napoli e Chelsea non dovesse essere confermato. Mauricio Pochettino, attualmente senza un posto, resta un nome da seguire mentre per quel che riguarda Simone Inzaghi la Lazio non intende liberarlo dal suo contratto in essere fino al 2021. Il portoghese è il preferito di Cristiano Ronaldo e chissà che dopo la parentesi alla Fiorentina non possa tornare in Serie A.