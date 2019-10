Juventus e Inter su Marcos Alonso, scaricato dal Chelsea di Lampard

Dopo tre stagioni vissute in grande spolvero sotto la gestione dapprima di Antonio Conte e successivamente di Maurizio Sarri, Marcos Alonso potrebbe lasciare il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Star, l’esterno non piace particolarmente all’allenatore dei Blues, Frank Lampard, che sarebbe intenzionato ad acquistare Ben Chilwell dal Leicester per la fascia sinistra. Alonso piace alla Juventus e all’Inter.