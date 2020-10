Jovetic show! Vola il Montenegro, l’ex Fiorentina e Inter ancora a segno

Terza vittoria in Nations League per il Montenegro, dopo aver battuto in trasferta sia Cipro (2-0, doppietta di Jovetic) che Lussemburgo (1-0, rigore di Beqiraj al 92’). La nazionale allenata da Faruk Hadzibegic è dunque in testa alla League C della competizione, nello stesso giorno in cui Lussemburgo ha sconfitto Cipro (2-0).

IL RITORNO DI JO-JO – La notizia di giornata è però il ritorno di Stevan Jovetic a Podgorica. Prima di oggi, l’ultima partita giocata da Stefan Jovetic con la nazionale nella capitale era stata l’11 ottobre 2018: 90’ da titolare nella sconfitta (2-0) del suo Montenegro con la Serbia, con doppietta di Aleksandar Mitrovic. A distanza di due anni, dopo aver superato un infortunio alla coscia e la rottura di un legamento crociato, oggi a Podgorica Jovetic ha segnato. Lo ha fatto alla prima vera occasione, al 9’, di testa su calcio d’angolo battuto da Sead Haksabanovic. É il 27° gol in nazionale dell’ex attaccante di Fiorentina e Inter, attualmente al Monaco. Solo panchina per Marko Jankovic della Spal, titolare l’ex Torino e Fiorentina Marko Bakic. (Gazzetta.it)