Ivan: “Italiano ha riportato entusiasmo. Stanchezza? Solo scuse”

Andrea Ivan ha commentato la sfida di stasera contro l'Atalanta

Andrea Ivan, ex portiere di Atalanta e Fiorentina, ha commentato la sfida imminente di stasera ai microfoni del Pentasport. Ecco le sue parole: "Italiano ha riportato entusiasmo a Firenze. L'unica cosa che mi piacerebbe è che sia l'ultima volta che sia un campionato di ripartenza, spero che Italiano sia l'allenatore del futuro per guidare Firenze verso gli obiettivi che gli spettano. Come società non c'è paragone con l'Atalanta, molto più organizzata. Mentre per l'importanza della città siamo a parti invertite".