Infuria il mercato su Ribery: ora è una corsa a tre per il francese

Ribery conteso da più squadre per quella che potrebbe essere l'ultima avventura della sua carriera

Il mercato degli svincolati è sempre aperto: tra di essi c'è Franck Ribery, sul quale si è accesa una sorta di triello: da una parte la Salernitana, che gli ha offerto 1,5 milioni a stagione, dall'altra il Verona, che per adesso rimane in fase di stand-by. Alfredo Pedullà riporta sul proprio sito che il Karagumruk, squadra in cui milita l'altro ex viola Emiliano Viviano, ha rilanciato e si è confermato tra le pretendenti al giocatore.