Ilicic ride… per non piangere: “Coppa Italia? Ho perso tre finali, poi perdo anche la quarta”

Momento magico per l’Atalanta e per Josip Ilicic: lo sloveno, nell’intervista rilasciata a Bergamo TV, si è lasciato andare anche a ricordi meno esaltanti, come le finali di Coppa Italia perse. Una con il Palermo, sconfitto dall’Inter per 3-1 nel 2011, una con l’Atalanta, battuta 2-0 dalla Lazio nella scorsa edizione, e l’altra persa proprio con la maglia viola, contro il Napoli nella stagione 2013-2014, ancora per 3-1 e con una grande occasione fallita.

No no, ne ho perse tre poi perdo anche la quarta (ride, ndr). Vediamo, è sempre difficile perché le partite girano negli ultimi minuti. Sarà dura.