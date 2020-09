Ilicic, per adesso non si allenerà. L’Atalanta farà a meno di lui almeno per metà stagione

Nella giornata di ieri Josip Ilicic, ex giocatore della Fiorentina, è tornato a Zingonia anche se non per riprendere gli allenamenti quanto per riassaporare l’ambiente e rivedere i compagni. Il giocatore sloveno ha assistito all’allenamento dopo essere stato accolto dai tifosi con affetto, regali e striscioni di vicinanza. Il percorso di recupero è appena iniziato ed è probabile che vivrà giorno dopo giorno il centro sportivo, inizialmente senza riprendere ad allenarsi ma solo per riprendere contatto con il calcio. Verosimilmente, i nerazzurri dovranno fare a meno di lui per tutta la prima parte della stagione ma è una cosa che importa a pochi, visto che il gol più atteso, adesso, è quello relativo al superamento della depressione che lo ha colpito negli ultimi mesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

LE ULTIME SULL’ASSE CON LO SPEZIA