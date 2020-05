Il rimpianto di Said: “Con la Fiorentina ho sprecato un’occasione, non ero all’altezza”

Ricordate Hany Said, egiziano che ha vestito la maglia della Fiorentina con sei apparizioni nella stagione 2003-2004, dopo essere stato eletto pochi anni prima miglior giovane al mondo? Adesso è DS del Pyramid, nel suo Nord Africa, e in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato anche della sua esperienza in viola:

Non avevo la mentalità giusta. E’ un problema generale per i giocatori africani e soprattutto in Egitto. Purtroppo non sono riuscito a vivere quei momenti della carriera con la continuità che serve per arrivare a grandi livelli. A Firenze ho gettato via una grande occasione. E’ una piazza importante del calcio italiano ma la mia mentalità non era all’altezza… Poi l’allenatore non aveva fiducia in me e sono dovuto andare via dopo poco.