Il piano segreto di Boateng: “A Gennaio mi sono offerto all’Hertha, avrei portato con me due fuoriclasse”

In un’intervista rilasciata a Der Spiegel, Kevin-Prince Boateng ha rivelato quali fossero realmente i suoi progetti nel mercato invernale, prima del traferimento in Turchia al Besiktas.

Avevo mandato un messaggio a Klinsmann a Gennaio (prima dell’esonero avvenuto in febbraio ndr), desideravo tornare ma non ho ricevuto risposte. Successivamente in estate avrei semplicemente preso il telefono e chiamato Götze e Draxler per dire loro ” Vienitei qui, ragazzi. Costruiamo qualcosa di bello qua. ‘Il mio piano era di rendere nuovamente prestigiosa la squadra della capitale