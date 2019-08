Il padre di Gerson: “Non rifiuterei più il Barcellona per la Roma”

Marcao, padre di Gerson, ex calciatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a O Globo, in cui ha parlato del rifiuto al Barcellona a vantaggio della Roma:

Volevano davvero Gerson, c’era un accordo per l’acquisto. Un giorno arrivo nella sede del Fluminense e il presidente disse che la Roma aveva fatto una proposta speciale. Mi disse che il club stava messo male economicamente, che i dipendenti non stavano ricevendo lo stipendio. Io, allora, gli andai incontro e accettai. Oggi sono molto più esperto e, probabilmente, non lo rifarei più