Il Milan cade su rigore, Pioli: “L’arbitro non è stato il migliore in campo…”

Il commento dell'ex tecnico viola sugli episodi dubbi della sfida di San Siro

"C'è delusione. Mi spiace perchè bastava un po' più di attenzione soprattutto sul primo gol. Episodi arbitrali? Il rigore è dubbio non si capisce molto, c'è molta confusione in quell'azione, forse però la tocca prima il giocatore dell'Atletico... Sull'espulsione Kessie è entrato forte però non mi sembra un fallo da doppia ammonizio al trentesimo minuto. Diciamo che l'arbitro non è stato il migliore in campo questa sera"