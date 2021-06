Il Marsiglia non bada a spese: “Gerson il miglior centrocampista del Brasile”

Le lodi riservate all'ex Viola

Come riportato da L’Equipe, in Francia l’Olympique Marsiglia sta per riportare in Europa l'ex conoscenza del calcio italiano Gerson. Il brasiliano, grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Flamengo, ha fatto innamorare il presidente Pablo Longoria pronto a spendere ben 20 milioni di euro. Queste le sue parole: